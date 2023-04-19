Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların güneyli yönlerden orta, yağış anında güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım çarpmalarına karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

Öte yandan yağışların hafta boyu süreceği bildirildi.