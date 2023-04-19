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Togg Harran’a geldi duyan koştu fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Togg Harran’a geldi duyan koştu fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçelerine giden konvoyunda bulunan Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg ilgi odağı oldu. Aracı görenler önce inceledi, daha sonra bol bol hatıra fotoğrafları çekti.

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Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Partisinin Akçakale ve Harran Seçim Koordinasyon Merkezlerinin açılışı için ilçeye giden Bakan Bozdağ’ın konvoyunun önü kesildi. Bakan Bozdağ, yolu kesen vatandaşlarla selamlaştı, bir süre sohbet etti.

Vatandaşlar sohbeti bırakıp Togg’a koştu

Konvoyun en önünde bulunan Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg ilgi odağı oldu. Bir süre Bakan Bozdağ ile sohbet eden vatandaşlar daha sonra uzun uzun aracı inceledi, bol bol hatıra fotoğrafları çekti. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından yola devam eden Togg, Harran ve Akçakale cadde ve sokaklarında boy gösterdi.

Togg'u inceleyen ve hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlardan Yahya Başak, “Togg aracımızı çok çok güzel buldum. Bize de çıktı, kısmet olursa inşallah bizde ilk 20 binin içerisindeyiz. Allah’ın izni ile inşallah bize de nasip olur, alırız. Sıramızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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