Almanya, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi verdi

Almanya, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Almanya hükümeti, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sisteminin teslim edildiğini duyurdu.

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Almanya hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Patriot hava savunma sisteminin ve mühimmatının Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.

Ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracının daha Ukrayna'ya gönderildiği aktarıldı. Ukrayna'ya 1 Ocak 2022-17 Nisan 2023 arasında 2,7 milyar euro değerinde askeri teçhizat sevkine onay verildiği de kaydedildi.

Alman hükümeti, geçtiğimiz Ocak ayında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurmuştu.