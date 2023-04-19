BİLSEM sonuçları 2023 açıklandı mı MEB BİLSEM sonucu nereden öğrenilir?

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapıldı. Şimdi gözler BİLSEM sonuçlarında. BİLSEM sonuçları bugün açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçlarına nereden bakılacak?

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İlkokullarda belirlenen özel yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM ön değerlendirme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. BİLSEM bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilecek. BİLSEM sonuçları bugün yani 19 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 civarında açıklanacak. Peki BİLSEM sonuçlarına nereden bakılacak?

BİLSEM sınavı 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapıldı. Sınavı geçebilen öğrenciler bundan sonraki süreçte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM nedir?

Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.

2023 BİLSEM takvimi

05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden

yayımlanması

15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin

gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme

uygulamalarına alınması