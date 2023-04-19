Son anket geldi ORC Araştırma sonuçları paylaştı Bursa, Kocaeli, İstanbul, Sakarya

En son seçim anketi ORC Araştırma'dan geldi. Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Sakarya'da yapılan anket sonuçlarında CHP oylarında artış görülüyor. AK Parti 4 ilde birinciliğini korusa da oy oranının bir önceki seçime göre eridiği dikkat çekti.

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ORC Araştırma, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

13-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirdiniz?” diye soruldu.

Dört ilde de AK Parti’nin oy oranı diğer partileri geçti ancak AK Parti’nin 2018 seçimlerinde aldığı oy oranının eridiği görüldü.

2018 yerel seçimlerinde İstanbul’da yüzde 42.7 oranında oy alan AK Parti’nin son seçim anketinde oy oranı yüzde 35.9’a düştüğü görüldü.

CHP’nin ise oy oranlarını 2018 seçimlerine oranla yükselttiği görüldü.

Dört ildeki anket sonuçları şöyle: