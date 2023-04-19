Şampiyonlar Ligi'nde Napoli için yolu sonu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçlarında ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısında rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

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Serie A’nın lideri Napoli, ilk maçı 1-0 kaybettiği Milan’ı, Diego Armando Maradona Stadyumu’nda konuk etti.

22. dakikada Oliver Giroud, kazanılan penaltı atışında kaleci Meret’i geçemedi. Fransız forvet 42. dakikada ise Milan’ı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi, girdiği ataklardan sonuç çıkaramadı. 82. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kvaratskhelia’nın şutunu bu kez kaleci Maignan kurtardı.

90+3. dakikada Osimhen'in attığı kafa golüyle ev sahibi skoru dengelerken, mücadele de bu skorla sonuçlandı. Milan, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları iki maçla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.