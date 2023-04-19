Kulis haber! Mehmet Şimşek'ten olay Tayyip Erdoğan sözleri! Ali Babacan'la ilgisi ne?

AK Parti'ye geri döneceği ve ekonominin başına geçeceği iddiaları gündemden düşmeyen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili flaş kulis haberler geldi. Şimşek'in siyasete dönmeme kararının sürdüğü belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri AK Parti'nin tepkisini çekecek...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir görüşme gerçekleştirdiği eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili, "Mehmet Şimşek kardeşim ekibiyle ekonomi için çalışma yapıyor" diyerek seçimden sonrası için imşek'in bakan olacağı sinyalini vermişti. Ancak Mehmet Şimşek cephesinden son dakika kulis haberleri geldi. Erdoğan'la görüşmesi sonrası "Sıcak siyasete dönmeyi düşünmüyorum" paylaşımı yapan Mehmet Şimşek'in “Erdoğan ben bakanken beni dinlemiyordu, şimdi, nasıl ve neden dinleyecek?” dediği iddia edildi.

Ali Babacan'ın açıklaması sonrası...

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde iki kere görüştüğü belirtilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakın çevresine, “Sayın Erdoğan ben bakanken beni dinlemiyordu. Şimdi, lütfen, nasıl ve neden dinleyecek?” dediğini yazdı. Şimşek'in bu sözleri, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Fox TV ekranlarında kendisiyle ilgili açıklamaları sonrası yaptığı belirtiliyor.

Mehmet Şimşek kandırıldı mı?

Erkin, yazısının devamında şunları kaydetti: “Erdoğan ile Şimşek'i buluşturmak isteyen kadrolar iki ismi nasıl bir araya getirdi? Acaba Şimşek'e, ‘Sayın Erdoğan sizinle görüşmek istiyor’ ya da Erdoğan'a ‘Mehmet Bey sizinle görüşmek istiyor’ bilgisi mi verildi? Yine bir ‘kandırılma’ hikayesi mi var?”