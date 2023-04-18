Fatih Karagümrük sahasında Ümraniyespor'u mağlup etti

Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-2'lik skorla kazandı.

Ümraniyespor, 36. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle öne geçti. Karagümrük, 45+1'de Saba Lobjanidze ile eşitliği sağladı. Fabio Borini, 45+6. dakikada Karagümrük'ü penaltıdan öne geçirdi.

50. dakikada Karagümrük ikinci kez penaltı kazandı. Mbaye Diagne bu penaltıyı kullanmak istedi ancak teknik direktör Andrea Pirlo, penaltıyı Borini'nin kullanmasını işaret etti. Bunun üzerine Borini topu aldı ve 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Diagne ise takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmedi ve teknik direktörü Pirlo ile sözlü tartışmasına devam etti.

Ümraniyespor, 63. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.

Mbaye Diagne, 75. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi. Hem takım arkadaşları, hem tribünler bu golden sonra Diagne ile birlikte kutlama yaparak gönlünü aldı.

Bu sonucun ardından Karagümrük 40 puana yükselirken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Fatih Karagümrük: 4 - HangiKredi Ümraniyespor: 2

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen (Dk. 25 Viviano), Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Dk. 72 Nicholas), Bertolacci, Ozdoev, Lobjanidze (Dk. 84 Ljajic), Borini (Dk. 83 Burak Kapacak), Diagne

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Glumac, Avounou (Dk. 74 Mrsic), Epureanu, Gheorghe, Kartal Yılmaz (Dk. 83 Oğuz Gürbulak), Geraldo, Kayode, Onur Atasayar (Dk. 73 Onur Ayık), Sekidika (Dk. 74 Bettaieb), Umut Nayir

Goller: Dk. 36 Umut Nayir (Penaltıdan), Dk. 62 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 45+1 Lobjanidze, Dk. 45+6 (Penaltıdan) ve Dk. 52 (Penaltıdan) Fabio Borini, Dk. 75 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Shukurov, Dk. 40 Diagne, Dk. 82 Dresevic, Dk. 90+4 Burak Kapacak, Dk. 90+9 Viviano (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+5 Glumac, Dk. 45+8 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor)