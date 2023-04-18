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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar'ı hedef alanlara sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Bayraktar'ı hedef alanlara sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı milli ve yerli projelerle Türk savunma sanayine güç katarak adını duyuran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef alanlara "Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk. Selçuk ne yaptı size! Neymiş, damatmış. Neymiş 'Erdoğan bunlara bol bol para vermiş'. elinize dilinize dursun." dedi.

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Türkiye'nin savunma sanayisinde yükselişinde büyük katkı sağlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef alanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sert tepki gösterdi.

"Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk. Selçuk ne yaptı size! Neymiş damatmış"

Eskişehir'de gençlerle birlikte iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Yatıyorlar, kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ne yaptı Selçuk? Neymiş, damatmış. Bunların rahmetli babası bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da aldıkları bu terbiye ile devam ediyor.

İhraca yönelik çok ciddi bir potansiyel var, talepleri karşılayamıyorlar. Ve öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyor. Çünkü sen stratejik bir yatırım yapıyorsun, sana bunu hak olarak devlet veriyor.

"Ne kadar imansız, kitapsız, kominist varsa televizyonda bunları konuşturtuyorlar"

Yatıyorlar, kalkıyorlar ne kadar imansız, kitapsız, kominist varsa televizyonda bunları konuşturtuyorlar. Bunlar çünkü devlet düşmanı, millet düşmanı. İşleri güçleri neymiş 'Erdoğan bunlara bol bol para vermiş'. elinize dilinize dursun.

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