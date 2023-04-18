İstanbul'da bölge bölge hangi parti kaç oy aldı ORC son anket sonuçlarını paylaştı

Kamuoyu araştırma şirketi ORC, il özelinde son seçim anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre İstanbul'da AK Parti yüzde 35.9, CHP 29.8 oy alıyor. İYİ Parti ise 12.3 oy ile 3. sırada yer aldı.Abone ol
ORC Araştırma, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'da yapılan ankette Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na ait oy oranları dikkat çekti. İstanbul'daki anket sonuçlarında partilerin bölge bölge oy oranlarına da yer verildi.
İstanbul'un Türkiye'nin aynası olması göz önüne alındığında anket sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine ışık tutması açısından önemli.
Anket sonuçlarına göre; İstanbul ortalaması AK Parti: Yüzde 35.9 CHP: 29.8 İYİ Parti 12.3 oy aldı.
AK Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33,4, 2. Bölgede yüzde 39,3, 3. Bölgede yüzde 34,5 oy aldı.
CHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33, 2. Bölgede yüzde 27,5, 3. Bölgede yüzde 29,3 oy aldı.
İYİ Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 13,4, 2. Bölgede yüzde 11,6, 3. Bölgede yüzde 11,8 oy aldı.
Yeşil Sol Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 10,7, 2. Bölgede yüzde 11,3, 3. Bölgede yüzde 12,7 oy aldı.
MHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 4,5, 2. Bölgede yüzde 4,9, 3. Bölgede yüzde 5,2 oy aldı.
Memleket Partisi, İstanbul 1. Bölgede yüzde 2,1, 2. Bölgede yüzde 2,1, 3. Bölgede yüzde 2,9 oy aldı.