BIST 5.018
DOLAR 19,40
EURO 21,29
ALTIN 1.252,65
HABER /  EKONOMİ

Apple, kart müşterilerine tasarruf mevduatı hesabı sundu

Apple, kart müşterilerine tasarruf mevduatı hesabı sundu

ABD'li teknoloji şirketi Apple, kart müşterilerine, Goldman Sachs bankası ile ortaklaşa tasarruf mevduatı hesabı açma imkanı getirdi.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada, sunulan yeni hizmet kapsamında müşterilerin yüzde 4,15 faiz getirisi elde edebileceği belirtildi.

Kullanıcıların minimum para yatırma ve ödeme gereksinimi olmadan tasarruf mevduatı hesaplarını doğrudan Apple Cüzdan uygulamasında kolayca kurabileceği ve yönetebileceği kaydedilen açıklamada, uygulama üzerinden hesap bakiyelerini ve kazanılan faizleri kolayca takip edebileceği de bildirildi.

Açıklamada, kullanıcıların istedikleri zaman, herhangi bir ücret ödemeden, bağlı bir banka hesabına veya Apple Cash kartına aktararak para çekebileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Ramazan Bayramı 1.gün ne zaman? Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
Ramazan Bayramı 1.gün ne zaman? Bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Dışişleri'nden Sudan açıklaması! Türk vatandaşlarıyla temas kuruluyor
Dışişleri'nden Sudan açıklaması! Türk vatandaşlarıyla temas kuruluyor
Tetikçinin Oğlu Yunus kim oynuyor, gerçekte kimdir? Hedefi İskender'in yeri
Tetikçinin Oğlu Yunus kim oynuyor, gerçekte kimdir? Hedefi İskender'in yeri
Çekmeköy'de tekel bayi önünde silahlı çatışma 30-40 el ateş edildi
Çekmeköy'de tekel bayi önünde silahlı çatışma 30-40 el ateş edildi
18 kişinin öldüğü bombalı saldırının şüphelisi 6 kurşunla vurularak öldürüldü
18 kişinin öldüğü bombalı saldırının şüphelisi 6 kurşunla vurularak öldürüldü
İsmail Çataklı'nın acı günü; vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Çataklı'nın acı günü; vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir 2. bölüm oyuncuları listesi
Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir 2. bölüm oyuncuları listesi
Tekneyle gezen turistler fark etti! Adada genç bir kadına ait ceset bulundu
Tekneyle gezen turistler fark etti! Adada genç bir kadına ait ceset bulundu
Emeklilere intibak müjdesi! Dilekçe verenler dikkat: Seçim öncesi 1300 TL ek zam geliyor!
Emeklilere intibak müjdesi! Dilekçe verenler dikkat: Seçim öncesi 1300 TL ek zam geliyor!
CHP'li Özgür Özel fena yakalandı! 7 yıl önceki Demirtaş tweeti ortaya çıktı
CHP'li Özgür Özel fena yakalandı! 7 yıl önceki Demirtaş tweeti ortaya çıktı