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Tekneyle gezen turistler fark etti! Adada genç bir kadına ait ceset bulundu

Tekneyle gezen turistler fark etti! Adada genç bir kadına ait ceset bulundu

ANTALYA Sıçan Adası’ndaki kayalıkların denizle buluştuğu noktada kadın cesedi bulundu. 30’lu yaşlardaki kadının cesedi, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Antalya-Kemer Karayolu açıklarındaki Sıçan Adası’nın kayalıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede tekne ile gezinti yapan turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti.

Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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