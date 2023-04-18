Ali Koç ve yöneticilerden Altay Bayındır’a hastanede ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, bel fıtığı ameliyatı olan Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır’ı hastanede ziyaret etti.

Abone ol

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır dün ameliyat edilmişti. Ameliyat sonrasında Bayındır’ı Başkan Ali Koç'un yanı sıra yöneticilerden Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci ziyaret etti.

Yapılan ziyaretle ilgili sarı-lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Y. Koç ve yöneticilerimiz, bel fıtığı ameliyatı olan kaptanımız Altay Bayındır’ı bugün sabah saatlerinde ziyaret etti. Başkanımız Ali Y. Koç’un yanı sıra yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci’nin de yer aldığı ziyarette, başkanımız ve yöneticilerimiz kaptanımız Altay’a geçmiş olsun dileklerini iletti ve moral verdi” ifadelerine yer verildi.