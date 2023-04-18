Seçmen sorgulama ekranı nereden bakarım, nerede oy kullanacağım sorgulama sayfası

Türkiye nefesini tuttu, seçimlere artık 25 gün kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak vatandaşlar nerede oy kullanacağım, hangi okulda oy kullanacağım araştırması yapıyor. YSK seçmen sorgulama sayfasını açtı. Yurt içindeki seçmenler e devlet üzerinden TC numarasını girerek nerede oy kullanacak öğrenecek.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine artık 25 gün kaldı. 2023 seçimlerinde 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanacak. YSK seçmen kaydı sorgulama araması gündemde. Peki nerede oy kullanacağım, hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağım?

Seçime sayılı günler kala milyonlarca vatandaş nerede oy kullanacağım, hangi okulda oy kullanacağım araştırması yapıyor. 08.00'de başlayacak olan seçimler saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın verdiği son bilgiye göre 2023 yılındaki 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanacak. Peki, Hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? İşte YSK oy kullanma yeri sorgulama ekranı!

YSK YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023

Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

YSK, 14 Mayıs’taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet’e yükledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

Yurt dışında 5 bin 40 sandık kurulacak

4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulduğunu ve yurt dışında seçmen sayısının 3 milyon 416 bin 098 olduğunu aktaran Yener, “Bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158’i kadın seçmen olup, yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,70’ine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup, yüzde 53,30’unu oluşturmaktadır. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646’dır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır. 15 ve 16 Nisan tarihleri itibarıyla yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları ve seçmen bilgi kağıtları seçmen listeleri siyasi partilerimizle paylaşıma başlanmıştır” dedi.