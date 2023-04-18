Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 30.haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek Lider Galatasaray ile 6 puan farkını koruyan sarı-lacivertliler Başakşehir engelini geçerek haftayı kayıpsız kapatmanın peşinde olacak. Maça saatler kala futbolseverler Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte aşakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2.sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 30.hafta mücadelesinde Başakşehir'e konuk oluyor. Zorlu deplasmanda 3 puan alarak haftayı kayıpsız kapatmak isteyen Jorge Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi mutlak galibiyet. Rakip Başakşehir ise Fenerbahçe'yi eli boş göndererek ilk 5'teki yerini korumak istiyor.

Maça saatler kala taraftarlar internette Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri, iki takımdaki son durum ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Başakşehir Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Atilla, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de 17 Nisan Pazartesi günü antrenmana katılmayan Miha Zajc ve Michy Batshuayi ile dinlendirilen Arda Güler'in durumu ise maç günü belli olacak. Uzun dönemli sakatlıktan sonra aynı gün takım arkadaşlarının alkışlarıyla antrenmanlara dönen Luan Peres'in ise forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sınırda 6 isim

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.