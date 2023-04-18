1000 liralık bayram harçlığı ödemesi sorgulama e-devlet TC ile sorgulama

Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri vatandaşlara bayram harçlığı ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi ev hanımlarına 500-1000 TL arasında değişecek bayram harçlığı vereceğini duyurmuştu. Peki 1000 liralık bayram harçlığı ödeme sorgulama nereden yapılır?

Abone ol

14 Mayıs seçimleri öncesi devlet ihtiyaç sahiplerine destek ödemesine devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev kadınlarına başvuru sonucu 1000 lira bayram harçlığı ödemesi yapacağını duyurmuştu. Bu duyurudan sonra ev hanımları 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman ödenecek, nereden alınacak sorularına yanıt aramaya başladı. 500 ile 1000 TL arasında değişecek bayram ikramiyesi ödemesi için ev hanımlarının e-devlet sistemi üzerinden başvuru formu doldurması gerekiyor. Ödemeler ise PTT'den yapılacak. Peki hangi ev hanımları bayram harçlığı için başvuru yapabilir, ödemeler ne zaman alınır? Bu soruların yanıtlarına bakalım...

Aile destek ödemesi alana bayram ikramiyesi verilir mi?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Sosyal yardım parası alana bayram ikramiyesi ödenir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

.