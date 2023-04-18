Sadullah Ergin, CHP'nin aday toplantısına katılacak mı?

CHP Ankara İl Başkanlığı, bugün düzenlenecek aday tanıtım toplantısına Sadullah Ergin’i de davet etti. Ergin’in henüz bu davete bir yanıt vermediği, ancak toplantıya katılmayı düşünmediği öğrenildi.

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DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden Ankara 1. Bölge’de milletvekili adayı olan eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ile ilgili tartışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. T24'den Eray Görgülü'nün haberine göre Ergin’in, Çankaya’yı da içine alan Ankara 1. Bölge’den aday gösterilmesi CHP tabanında rahatsızlık yaratmıştı.

Bu tartışmalar sürerken, Ergin’in bugün düzenlenecek aday tanıtım toplantısına katılıp katılmayacağı da merak konusu oldu. Ankara İl Başkanlığı'nın CHP listesinde yer alan tüm adaylara davetiye gönderdiği öğrenildi.

Yanıt vermedi, gitmeme eğilimi ağır basıyor

Toplantıya, Ergin’in henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi. Ergin’in, yaşanan tartışmalar nedeniyle toplantıya katılmama eğiliminde olduğu belirtildi. Gerekçe olarak da bugün saat 12.00’de düzenlenecek DEVA Partisi İl Başkanları toplantısının gösterebileceği ifade ediliyor.