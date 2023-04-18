Ulaşıma bayram zammı! Otobüs bileti fiyatları zamlandı bakın ne kadar oldu

Bayrama sayılı günler kala şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarında önemli oranda artış olduğu görülüyor. Tatil planı yapan ve bayramda memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların ulaşım giderleri de gidecekleri illere göre değişiyor.

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Ramazan Bayramı'nda Eskişehir’den Diyarbakır’a 400 lira olan otobüs bileti 700 liraya çıktı.

Bayramda memleketine ya da tatil planı yapan vatandaşalar fiyatların artışını fırsatçılık olarak değerlendiriyor.

“Doğu firmalarında yüzde 60, yüzde 70 civarında zam geliyor”

Otobüs bilet satıcısı Ahmet Yıldırım “Bayram geliyor biletleri şuan normal fiyattan satıyoruz. Ayın 15’inden sonra gelen yolculara Doğu firmalarında yüzde 60,yüzde 70 civarında zam geliyor.

Diğer normal Ankara, Bursa, İstanbul bilet fiyatlarında yüzde 30, yüzde 40 zamlı olarak alınacak. Beklediğimiz bayram az kaldı,3-4 gün içinde yoğunluk olabilir. Uzun süre kalmış olsaydı böyle yoğunluk olmazdı. Ayın 15’inden sonra yoğunluk daha fazla ve bundan dolayı araçlar dolu” dedi.