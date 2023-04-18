150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları arasında 48 ay vade ve 24 ay geri ödemesiz kredi imkanı var. 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı ise 14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası.

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150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları belli oldu. Erdoğan, Ankara Arena'da yapılan AK Parti Seçim Beyannamesi 2023 toplantısında evlilik kredisiyle ilgili çok önemli müjdeler vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı AK Parti seçim beyannamesi 2023'te yer alan evlilik kredisi şartlarını ve geri ödeme koşullarının detayları...

Öncelikle 150 bin liralık evlilik şartlarıyla başlayalım. 150 bin liralık evlilik kredisine yeni evlenen çiftler başvurabilecek. Halihazirda evli olan çiftler 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisinden faydalanamayacaklar. 150 bin liralık evlilik kredisi 48 ay vadeli olacak. Faizsiz evlilik kredisi 24 ay geri ödemesiz olarak bu hizmetten faydalanacaklar.

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan evlilik kredisi projesinin amacı gençleri evliğe teşvik etmek. Faizsiz evlilik kredisinin üst limiti 150 bin lira olacak. Çiftlerin ne kadar miktarla kredi kullanacakları kendi taleplerine ve gelir imkanlarına göre başvuru sırasında belirlenecek.

150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak?

AK Parti seçim beyannamesine giren faizsiz evlilik kredisi için Erdoğan'ın kurmayları çalışmaya başladı. 150 bin liralık faizsiz 24 ay geri ödemesiz evlilik kredisinin başlama tarihi de seçim sonrası. AK Parti yeniden iktidara gelmesi ve 14 Mayıs seçimlerini kazanması durumunda evlilik kredisi projesini hayata geçirecek.

Evlilik kredisi projesinin başlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Bugüne kadar tüm vaatlerimizi yerine getirdik' hatırlatması yaparak yeni dönemde evlilik kredisi projesini de hayata geçireceklerinin mesajını verdi.

Erdoğan ne demişti?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir" dedi.