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Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D

Fuat Uğur'dan olay yazı: Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D

Yazar Fuat Uğur'un, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ülkenin nasıl çöküşe geçeceğini formülle açıkladığı yazısı, çok konuşulacak.

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Yazar Fuat Uğur, "Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D" başlıklı yazısında cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması ihtimaliyle ilgili Türkiye için felaket senaryosu çizdi. 

Yazar, Aslan, ayı, gergedan, at ve kartalın yıllardır süren savaş sonucu kötü kalpli kralın askerleri tarafından mağaraya sıkıştırılmasını konu alan masala yer verdi.

Aslanı teslim edecek miyiz?

Onursuz bir hayat karşılığında aslanı teslim etme önerisini kabul etmeyen ve direnmeye karar veren hayvanların cevabına değinen yazar Uğur, sözü 14 Mayıs seçimlerine getirerek, "14 Mayıs seçimini bu hikâyeyi aklınızdan çıkarmadan bekleyin ve oyunuzu kullanırken kartal, ayı, gergedan ve atın söylediğini aklınızdan çıkarmayın" ifadelerine yer verdi.

Fuat Uğur, daha sonra paylaştığı masal ve sonuçları üzerinden geliştirdiği formülün açılımını yaptı:

Kılıçdaroğlu = (K1+K2) B+T= D

Formülün bileşenleri aşağıdaki gibi:

K1=Kaos
K2=Katastrof(Felaket)
B=Bölünme
T=Terör
D=Dekadans(Çöküş)

Şöyle açıklamak gerekir. Katastrof ve Kaosun toplamının çarpanı BÖLÜNME olacak. Buna terörün ekleneceğini unutmadan çıkacak sonucun bir ÇÖKÜŞ, yani DEKADANS olacağını hesap etmek gerekir.

Kılıçdaroğlu mu? İstemez, eksik olsun…

Fuat Uğur'un yazısının tamamı

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