Memleket Partisi'nde kurucu başkan Ahmet Tan Karaosmanoğlu istifa etti

Memleket Partisi kurucu başkanlarından Ahmet Tan Karaosmanoğlu da partisinden istifa etti. Karaosmanoğlu, "Parti propagandası yaparken benim bile artık inanmadığım parti içi demokrasiyi seçmene anlatabilme kabiliyetim olamaz. Memleket Partisi'nden bugün itibarıyla istifa ediyorum." dedi.

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Muğla İl Teşkilatı kurucu başkanlarından İl Başkan Yardımcısı Ahmet Tan Karaosmanoğlu da partisinden istifa etti. Yaptığı açıklamada 23 ay boyunca sadakatle görevini yerine getirdiğini belirten Karaosmanoğlu, parti tüzüğünün de milletvekili sıralamalarında da hiçe sayıldığını söyledi.

"Bu ilkesel bir istifadır"

Karaosmanoğlu, "Bu ilkesel bir istifadır. Adayların belirlenmesinde İl Yönetimi olarak İlçe Yönetimleri ile birlikte genişletilmiş bir toplantı yapılmış ve bu toplantı sonucu 64. Maddenin uygulanması yönündeki Teşkilat İradesi bir rapor olarak genel merkeze sunulmuştur. Bu rapora göre milletvekili adayları ön seçimle eğer buna engel bir durum varsa eğilim yoklaması ile adayların ve sıralamanın belirlenmesi hususu net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu durumun bizler için olmazsa olmaz bir durum olduğu bizzat ben ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Genel Merkeze gidilerek sözlü olarak da deklere edilmiştir. Ancak beklenen ve tüzük gereği olması gereken sonuç alınamamıştır" dedi.

"Yanlış olan her şeyin üstüne gittim"

Karaosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Parti propagandası yaparken benim bile artık inanmadığım parti içi demokrasiyi seçmene anlatabilme kabiliyetim olamaz. Hayatım boyunca yanlış olan her şeyin üstüne gittim, her türlü haksızlıkla mücadele ettim, dik durdum, hiç eğilmedim. Hep ilkeli ve prensipli yaşadım"

"Siyaset sadece liderlerle yürümüyor"

Muharrem İnce hakkında da konuşan Karaosmanoğlu, "Ülke yararı, toplumsal fayda, ilkeli siyaset, halk için siyaset anlamında doğru bir liderdir. Ama maalesef hepinizin bildiği gibi siyaset sadece liderlerle yürümüyor. Memleket Partisi'nden bugün itibarıyla istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.