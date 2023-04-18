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Kemal Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor

Kemal Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor

CHP Gene Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor” dedi.

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CHP Gene Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtler" başlıklı videoda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapıldığını iddia etti.

Bir video yayımlayan Kılıçdaroğlu, “Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı: 

"Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan, her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı

Allah aşkına söyleyin bana. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın
Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı

Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Az kaldı"

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