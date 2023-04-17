BIST 5.059
DOLAR 19,39
EURO 21,21
ALTIN 1.244,41
HABER /  SPOR

Fenerbahçeli yöneticiler PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli yöneticiler PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe yöneticileri Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Çağlan Kızılhan PFDK'ya sevk edildi.

Abone ol

Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Çağlan Kızılhan sportmenliğe aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 14.04.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 14.04.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CORENDON ALANYASPOR Kulübü futbolcusu UMUT GÜNEŞ’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında soruşturma başlatıldı
İngiltere Başbakanı Sunak hakkında soruşturma başlatıldı
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayrama kadar Hatay hariç tüm enkazlar kaldırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bayrama kadar Hatay hariç tüm enkazlar kaldırılacak
Fatih Erbakan'dan HÜDA PAR açıklaması
Fatih Erbakan'dan HÜDA PAR açıklaması
Hull City'de forma giye Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Hull City'de forma giye Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti'ye geçti
Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti'ye geçti
ABD'den F-16 açıklaması! Türkiye kararını duyurdu
ABD'den F-16 açıklaması! Türkiye kararını duyurdu
12 Rekatlık nafile namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi'nde kılınması gerekir, nasıl niyet edilir?
12 Rekatlık nafile namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi'nde kılınması gerekir, nasıl niyet edilir?
Pervin Buldan: Oy vereceğimiz adayı bayramdan sonra açıklayacağız
Pervin Buldan: Oy vereceğimiz adayı bayramdan sonra açıklayacağız
Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi açıklaması!
Barcelona Başkanı Laporta'dan Messi açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın ilk günü yeni müjdeyi paylaşacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın ilk günü yeni müjdeyi paylaşacağız