Fenerbahçeli yöneticiler PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe yöneticileri Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Çağlan Kızılhan PFDK'ya sevk edildi.Abone ol
Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Burak Çağlan Kızılhan sportmenliğe aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 14.04.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 14.04.2023 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
CORENDON ALANYASPOR Kulübü futbolcusu UMUT GÜNEŞ’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.