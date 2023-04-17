Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın ilk günü yeni müjdeyi paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında bayramın ilk günü millete yeni bir müjde vereceklerini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ". Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaşadığımız her felaket bizlere bundan sonrası için almamzı gereken tedbirleri tekrardan hatırlatıyor. 1999 yılından kalma bir tecrübemiz zaten vardı. 6 Şubat depremleri ise yetki alanıyla bir 'küçük kıyamet' şeklinde gerçekleşti. Ülkemiz Doğu Anadolu'dan başlayıp Marmara Bölgesi'ne kadar gelen iki fay hattı gerçeğiyle baş başadır. Türkiye'nin tamamını içine alan bir afet risk sistemi kurmak amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konudur. Nüfus yoğunluğu, stratejik konum nedeniyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir. İBB Başkanlığım döneminde güvenli, sağlam, huzurlu yerler kurabilmek için yoğun çaba sarf ettik. Bugüne dek yaptığımız 1 milyon 180 bin TOKİ konutuyla ilgili sıkıntı yaşamadık. Son depremlerden de bu konutlarımız alnının akıyla çıktı. Şimdi ise deprem bölgesinde yapacağımız 650 bin konut için gece gündüz çalışıyoruz."

"Bayramın ilk günü milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşacağız"

Bayramın ilk günü milletimizle yeni bir müjde paylaşacağız diyen Başkan Erdoğan, "Yeni Fikirtepe Projesi'ne 2020 yılında başlandı. 20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz. Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 84 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış durumdadır. Bir başka ifadeyle projenin 3'te 1'i tamamlandı. İlk etapta inşa edilen 16 bin 484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak. Gönül projenin yatay projeyle gerçekleştirilmesi istenirdi. İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz." şeklinde konuştu.

"Çekişmelerin ülkesini Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdik"

İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Fikirtepe'nin av köşkünden başka bir şeyi olmayan yer olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fikirtepe 1950 yılına kadar Sultan 5. Murat'ın av köşkünden başka bir şey olmayan mesire yeriydi. Sonra 3 mahalleden oluşan koca bir gece kondu şehri ortaya çıktı. Dönüşüm projemizin tamamlanmasıyla Fikirtepe artık gecekondularla anılan yer olmaktan çıkıyor. İstanbul'a ve Fikirtepe halkına ait modern, nezih bir cazibe merkezi olarak şehirde yerini alıyor. 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye değerdir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık, en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. 1 yılda tertemiz bir İstanbul meydana getirdik. 1 yılda susuzluğu giderdik ve İstanbul suyuna kavuştu." dedi.

'Chp demek çöp demek, susuzluk demek'

Kavgaların ülkesini, Türkiye Yüzyılının eşiğine getirdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "Sabırla ve azimle çalışarak hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla yoksulluk, baskı, zulüm, kavgaların ülkesini Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdik. Bunun için vesayetle mücadele ettik, emperyalistlere meydan okuduk. Bunun için eğitimden sağlığa her alanda reformlar yaptık. Terör örgütleriyle darbecilerle çarpıştık. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'ni teröristlerden biz temizledik. Kandil'e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözü yaşlı hale getirmedi mi? Ne Gabar, ne Cudi, buradaki mağaraları delik deşik ettik." ifadelerini kullandı.

'Bunlar aynı zamanda esrar eroin kaçakçısı'

Kandil'in Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteklere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, Bay bay Kemal'i destekleyeceğiz. 14 Mayıs'ta benim milletim Kandil'e prim vermeyecek. Onun için tabi çok çalışacağız. İstanbul'un birinci, ikinci, üçüncü bölge çok çalışacağız. Karşımızda 7'li bir ittifak oluşturdular. Aylar, yıllar süren kavganın ardından da karşımıza Bay bay Kemal'i aday çıkardılar. Kemal 7 Cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış. Böyle devlet yönetimi olur mu? Bu nasıl kafa, nasıl anlayış. Bunlar bu devletimizi batırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yol erkenken kararımızı vereceğiz, sandıkları patlatacağız. Geride bekleyen PKK, FETÖ'sü Londra tefecilerini saymıyorum bile. 300 milyar Dolar getirecekmiş Londra'dan. Bunlar aynı zamanda esrar eroin kaçakçısı."

"Frankensteın koalisyonu ne yapacakmış, 85 milyonluk Türkiye'yi yönetecekmiş"

"Frankestien koalisyonu ne yapacakmış, 85 milyonluk Türkiye'yi yönetecekmiş. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl idare edecek. Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Halkın ziyaretine açıldı. Sarayburnu'nda herkes tıklım tıklım kilometrelerce TCG Anadolu'yu ziyaret etmek suretiyle yakından izlediler. Bunu gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Fırkateynlerden tutunuz hücum botlara kadar, böyle bir uçak gemisi yapmak, İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma'yı yapmak da bize nasip oldu. Unutmayın, iş bilenin kılıç kuşananındır. Biz göreve geldiğimizde milli savunma sanayi yüzde 20'yi, şimdi yüzde 80. Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'den savunma sanayinde mühimmatından araç gerecine kadar bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik."

"TCG Anadolu halkımızın ziyaretine açıldı"

"Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Bugün TCG Anadolu halkımızın ziyaretine açıldı. Sarayburnu'nda tıklım tıklım herkes sırada kilometrelerce orada TGC Anadolu'yu yakından izlediler. İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma'yı yapmak da bize nasip oldu. Unutmayın iş bilenin kılıç kuşananındır."

"Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'den her alanda üretim yapan Türkiye'ye geldik"

Başkan Erdoğan sözlerinin sonunda, "Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'den savunma sanayinde mühimmatından araç gerecine kadar bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik. Ey bu ülkeleri anne ve babaları, ey bu ülkenin gençleri hayallerinizi, heveslerinizi, beklentilerinizi bu hezimet abidesine emanet eder misiniz? Ey bu ülkenin esnafı, sanatkârı, sanayicisi, girişimcisi bırakınız ülkenizi kendi işinizin en basit kısmını güvenip de SSK'yı batıran bu acize bırakır mısınız? Evladımızı hayallerimizi, işimizi teslim etmeyeceğimiz birine ülkeyi teslim eder miyiz? Benim vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda buradan taviz veremeyiz. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta kendiniz ve evlatlarınızın geleceğine sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Tabii ki sıkıntılar da var. Ama bunları çözecek olan da 21 yıldır bu ülkenin her meselesinin üstesinden gelmiş olan biziz." ifadelerine yer verdi.