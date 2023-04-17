Milli Saraylar Daire Başkanlığından CHP adayı Dolmabahçe müezzininin iddialarına yalanlama

Milli Saraylar Daire Başkanlığı, CHP Milletvekili adayı olan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii eski müezzini Fuat Yıldırım'ın iddialarını yalanladı.

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Sözcü gazetesine röportaj veren CHP Milletvekili adayı Bezm-i Alem Valide Sultan Camii eski müezzini Fuat Yıldırım, gezi olayları sırasında camide içki içilmediğini, içki kutusunu Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız'ın ekibi tarafından camiye getirildiğini iddia etmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Yıldırım'ın iddialarını yalanladı.

"Mesnetsiz ve kasıtlı bir iftiradan ibarettir"

Açıklamada, "CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım’ın, Sözcü Televizyonu’nun 17.04.2023 tarihli yayınında ve Sözcü Gazetesi’nin 17.04.2023 tarihli nüshasında dile getirdiği, Milli Saraylar Başkanının ismi gündeme getirilmek suretiyle tekrar edilen iftiralarla ilgili kamuoyuna açıklama yapılması zarureti doğmuştur. Dolmabahçe Camii sabık müezzini ve CHP milletvekili adayı Fuat Yıldırım’ın mezkûr yayınlarda, 10 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii’nde yaşananları kastederek ‘bira kutusuyla kumpas kurdular’ iddiası mesnetsiz ve kasıtlı bir iftiradan ibarettir. 2015 seçimlerinin hemen öncesinde olduğu gibi Milletvekili seçimlerine 27 gün kala Fuat Yıldırım’ın tam da milletvekili adayı olduğu dönemde ‘camide bira kumpası’ iftirasını tekrar gündeme getirmesinin, kendisine siyasi ikbal sağlamak amacına yönelik bir girişim olduğu izahtan varestedir" denildi.

Açıklamada Milli Saraylar Başkanına yönelik asılsız iddialar ile ilgili hukuki yollara başvurulduğu belirtildi.