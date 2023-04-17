Fay hattında sızıntı tespit edildi! 9 büyüklüğünde deprem olabilir

Bilim insanları, tetiklenmesi halinde ABD'nin kuzeybatı bölgesini yıkıma uğratabilecek büyük bir depreme hazırlanıyor. Pasifik'teki 965 km uzunluğundaki bir fay hattında, bulunan bir delik şu anda sıcak sıvı sızdırıyor. Uzmanlar, "fay kayganlaştırıcı" olarak adlandırılan bu kimyasal sızıntı ile deliğin harekete geçmesi sonucunda Kuzeybatı Pasifik'te 9 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceğinden endişe ediyor.

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Bilim insanları Pasifik Okyanusu’nda yer alan 965 kilometre uzunluğundaki bir fay hattında yer alan deliğin ABD'nin kuzeybatısındaki şehirleri yok edecek yıkıcı bir depremi tetikleyebileceğinden endişelendiklerini açıkladı.

Sıcak sıvı püskürten delik, Kuzey California’dan Kanada'ya kadar uzanan Cascadia Yitim Bölgesi olarak bilinen eğimli fayın sınırında, Oregon kıyı şeridinden 80 kilometre uzakta bulunuyor.

Araştırmacıların belirttiğine göre bu durum Kuzeybatı Pasifik'te, 9 büyüklüğünde bir depremi nedne olabilir ve delik, depremin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilir.

Bununla birlikte, fay hattındaki sızıntı ilk olarak 2015 yılında gözlemlendi. Ancak Washington Üniversitesi (UW) tarafından yapılan çalışma, kimyasal olarak farklı sıvının çok tehlikeli olduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu sıvının plakaların sorunsuz hareket etmesine izin verdiğini, ancak plakalar üzerinde ürettiği stresin yıkıcı bir deprem oluşturmak için birikebileceğini belirtti.

Ekip, kaplıca olarak tanımladıkları deliğe, bir kaplıcadan yükselen zihin değiştiren gazların yardımıyla "kehanette bulunan" antik Yunan kahini Pythias'tan esinlenerek "Pythias Vahası" adını verdi.

"Daha önce görülmemiş bir şey"

Çalışmanın ortak yazarı Evan Solomon konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu benim hiç görmediğim ve bildiğim kadarıyla daha önce gözlemlenmemiş bir şey. Sızan sıvının çevredeki deniz suyundan 8 derece daha sıcak olduğunu ve doğrudan sıcaklığın tahmini 150 ila 260 derece olan Cascadia mega bindirmesinden geldiğini belirledik. Bu doğrultu atımlı faylar yoluyla açık denizdeki mega bindirme arayüzünden sıvı kaybı önemlidir, çünkü bu, tortu parçacıkları arasındaki sıvı basıncını düşürür ve dolayısıyla okyanus ve kıta plakaları arasındaki sürtünmeyi arttırır." diye konuştu.

Diğer taraftan Cascadia mega bindirmesi, Seattle ve Portland, Oregon da dahil olmak üzere birçok büyük metropol alanını kapsıyor ve Kanada'daki Vancouver Adası'nın bir kısmını içerisine alıyor.

Çalışmanın yazarları bölgede 9 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin olası olduğunu ve on binlerce kişinin yaşamını yitirebileceğini ifade etti. Ancak, araştırmalar depremin meydana gelebileceği tarihe ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kaynak: NTV