Meral Akşener'in danışmanı AK Parti'ye katıldı! FETÖ suçlamaları yenilir yutulur değil! Dava açılıyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarınlı, milletvekili aday listelerinde kendine yer bulamayınca AK Parti'ye katılmış ve İYİ Parti'ye yönelik çok ağır FETÖ suçlamalarında bulunmuştu. İYİ Parti o suçlamalarla ilgili harekete geçti, dava açılıyor...

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İYİ Parti, partiden istifa ederek AK Parti'ye katılan Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarınlı'nın ortaya attığı 'FETÖ' iddialarının asılsız olduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. İYİ Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

- Bugün bazı yayın organlarında, İYİ Parti’den istifa eden Hasan Sami Özvarınlı tarafından ortaya atılan, asılsız fetö iddiaları üzerine, Özel Kalem Müdiremiz Esma Bekar, TBMM İYİ Parti Grup Amiri Mustafa Tuna ve Siyaset Akademisi Başkanımız Yüksel Korkmaz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır.

- Kurulduğu günden bu yana, İyi Parti’yi ve kadrolarını karalamak amacıyla öne sürülen, kaynak ve maksadını bildiğimiz bu ahlaksız ithamların, yargı yoluyla da çürütüleceğine olan inancımız tamdır. Genel Sekreterimiz Uğur Poyraz’ın gözetiminde yürüyecek hukuki süreç ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağımızı bildiririz."

Özvarınlı'nın FETÖ iddiaları...

AK Parti'ye katılan Hasan Sami Özvarınlı Sabah'a şunları söylemişti:

- Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, 'Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var' dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım. Çünkü ben Türk milleti için oradaydım. Çok değişik ve çirkin şeyler yaşandı.

- En acısı ve inanılmazı ise FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz.

- Kimdir bu Yüksel Korkmaz? Adil Öksüz'ün görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'ndeki dönemdaşı. Amerika'da Pensilvanya eyaletinde eğitim almış. KHK ile ihraç edilmiş bir doktor. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.

İYİ Parti'de tüm kapıları FETÖ tuttu

- Bir insan genel başkanla görüşmek istiyorsa, bu bir FETÖ'cünün kontrolünden geçiyor. Bir kişi İYİ Parti'de siyaset yapmak istiyorsa Yüksel Korkmaz'ın kontrolünden geçiyor. Bir insan meclise gidip genel başkan yardımcısı ile görüşmek istiyorsa orada da başka bir FETÖ'cü onun bilgisini alıyor. Yani İYİ Parti'de bütün kapıları FETÖ'cüler tuttu.

İYİ Parti Akademi Başkanı FETÖ'den yattı

- Siyaset Akademisi Başkanı Yüksel Korkmaz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülükten dolayı uzun bir süre hapiste yattı. Bu adam şu anda hem baş danışman, hem de siyaset akademisinde İYİ Partilere parti politikaları eğitimi veriyor. 3 tane kritik pozisyona 3 tane FETÖ'cü geldi kondu. Bu ne manaya gelir? Ben işin mutfağındaki FETÖ'cüleri HDP ile manipülasyonları yapan insanları gördüm ve bunlardan Türk milletine bir hayır gelmez dedim. Çok çırpındık ama bizi dışladılar.