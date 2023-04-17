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Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı

Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı

Polonya ve Macaristan'ın ardından Slovakya da Ukrayna'dan tahıl ithalatını geçici olarak yasakladı. Ancak Slovakya'nın gerekçesi farklı.

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Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın aksine kendi tarım çalışanlarını korumak için değil, Ukrayna'dan ithal edilen tahılda insan sağlığı için zararlı pestisit maddesi bulunduğu için yasak kararı aldı.

Slovakya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, dayanışma adına Ukrayna'dan gerçekleşen tahıl akışının kontrolünde tüm yasal imkanların tükendiği kaydedildi. Yasağın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.
Slovakya Tarım Bakanı Samuel Vlczan, geçtiğimiz hafta laboratuvarlarda incelenen bin 500 ton Ukrayna tahılında standartların üzerinde pestisit maddesi tespit edildiğini aktarmış, depolarında bulunan Ukrayna tahılının iç piyasaya sürülmeyeceğini açıklamıştı.

Polonya iç pazarını koruyacak

Polonya ve Macaristan, geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna'dan tahıl ithalatına 30 Haziran'a kadar yasak getirmişti. Macaristan, tahıl ve yağlı tohum gibi tarım ürünlerinin ithalatını kendi iç pazarını korumak için yasaklamıştı. Polonya ise tahılın yanı sıra kuru yem, tohum, şerbetçi otu, keten, kenevir, meyve ve sebzeler, işlenmiş meyve ve sebze ürünleri, şeker, şarap, sığır eti, dana eti, domuz eti, kümes hayvanı eti, yumurta, süt ve süt ürünlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda tarım ve gıda ürününün ithalatına yasak getirmişti.

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