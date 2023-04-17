İstanbul Finans Merkezi açıldı Cumhurbaşkan Erdoğan'dan '300 milyar dolar getireceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında konuştu. İngiltere'den 300 milyar dolar getireceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, "Demek ki tefecilerle anlaştı, onlar ona sözler verdiler o da burada aktarıyorlar. Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Böyle bir safsata, yalan yolan, hile görmedim. SSK'yı batıran bu değil mi?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Tarihte İstanbul, nasıl bu ülkenin finans merkeziyse şimdi yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor, hayırlı olsun." dedi.

İstanbul Finans Merkezi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu merkez üç kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İstanbul Finans merkezi uluslararası sermaye transferini kolaylaştıracak." dedi.

"Sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(14 Mayıs seçimleri) Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız." ifadesini kullanarak, "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum." dedi.

"Tefecilerle görüştü, anlaştı, onlar sözler verdiler"

Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den 300 milyar dolar getirme vaadini eleştiren Erdoğan konuşmasına böyle devam etti:

Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek, ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek hiçbir vizyonu olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu da 2002 öncesinde ülkemizin neden geri kaldığını göstermiştir. Her şeyi bedava verme... Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme... IMF reçetelerine teslim olma gibi sayısız abuk sabuk vaadi konuşmaya değer bulmuyorum. 300 milyar dolar İngiltere'den getirecekmiş! Demek ki tefecilerle anlaştı, onlar ona sözler verdiler o da burada aktarıyorlar. Böyle bir şeye inanıyor musunuz? Böyle bir safsata, yalan yolan, hile görmedim. SSK'yı batıran bu değil mi?

Bakkal hesabı yapacak kadar ekonomi bilgisi olan herkes bunlarla ekonominin idare edilmeyeceğini görüyor. Bu millet, 25 yıl önce 2 anahtar vaadi ile dolaşanların, kendini elindeki anahtarlardan ettiğini unutmaz."

"Türkiye'yi idare etmek adına konuşuyorlar"

Muhalefetin ülkeyi IMF'ye teslim etmek istediğini belirterek, yıllar önce Davos'ta IMF Başkanı ile olan anısını anlattı:

"Yedili masanın etrafında olanlar var ya onlardan bir tanesi de Davos'tayız. Davos'ta Kahn IMF'in başında, onla görüşme yapıyoruz. Kendisine dedim ki, ikide bir adamları gönderiyorsunuz ve bunlar Türkiye'yi idare etmek adına konuşuyorlar, taksitlerinizi alıyor musunuz? Türkiye'yi idare etmek bana aittir. 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz var. 2013'e kadar IMF'e ödemeleri yaptık, bitirdik, daha sonra ne oldu. Şu anda CHP'nin sözcüsü zat ve bir de ortağı olan bir ara hazinin başında olan zat kapalı kapıların ardında otellerde oturup IMF adına pazarlık yaptılar. IMF'ten destek almadan bu işi yürütemeyeceksiniz diye.

"Soğanı masaya koyup dağıtamazsın"

Soğan fiyatları, yol ve köprü yapımlarıyla ilgili iktidara yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar ülkemizde hiçbir siyasetçi millet yol mu yiyecek, lafa bak. Önünde de profesörler kızmasın, köprü, otoyol mu yiyecek. Soğandan patatesten haber ver. Sen ne soğanın tadını bilirsin ne de soğanı masaya koyup dağıtamazsın. Ekonomi cahili eser ve hizmet düşmanı olmuşlardır. Dünyayı az buçuk takip eden kimse böyle bir cümle kurmaz. Köprü, viyadük, havalimanları olmasaydı biz Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl giderdik. Beni üzen birşey daha var. Her şeyden önce yol yenebilen meta değildir, bunu bilesin bay profesör. Yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar, turist seyahat eder, nakliyeci malzeme taşır. Yol sayesinde yatırım gelir, sanayi gelişir, istihdam oluşur. 85 milyon birbirine kavuşur, helal rızk götürür. Ekonominin, üretimin, sanayinin belkemiğidir. Yol medeniyettir diyoruz. 25 yıldır ülkemizin ulaşım altyapısına yatırım yapıyoruz. Beyefendiler şunu bilmesi lazım, bu domates de patates de bu yollardan gidiyor. Yollar olmasaydı tüketicinin olduğu yere ulaştıramazdık."

İstanbul Finans Merkezi

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, bugün törenle hizmete girdi.

Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi, mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.

Son teknolojiyle donatılmış ofisleri, sahip olduğu imkanlar ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşları ile adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle bugün kesilecek.

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.

Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

Projede ofisler ve alışveriş merkezi kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı

Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 yıldızlı otel hizmet verecek

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.