4 rekatlık tesbih namazı kılınışı Kadir gecesinde nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?

Bugün Kadir gecesi idrak edilecek. Bu mübarek Kadir gecesinde ibadet etmek isteyenler hacet ya da tesbih namazı kılabilirler. Kadir gecesinde kılınacak olan hacet namazı 12 rekat , tesbih namazı 4 rekattır. İşte Kadir gecesinde hacet namazı ve tesbih namazının kılınışı; Kadir gecesi şüphesizdir ki bol bol namaz kılarak geçirmek gerekir. Affı bol olan bu geceyi tesbih namazı ve ya hacet namazı kılarak geçirmek yapılması gereken ibadetlerden biridir.

Abone ol

Bugün İslam alemini için fazileti ve mağfireti bol Kadir gecesi... Bu geceyi hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar, Kadir gecesi namazı var mı, Kadir gecesi nasıl namaz kılınır araştırması yapıyor. Kadir Gecesi namazı 4 rekattan veya 12 rekat şeklinde kılınabilir. Ancak bu namazın Kadir Suresi ile birlikte kılınmalıdır. Peki "Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi kılınacak namaz nedir, kaç rekattır? İşte Kadir Gecesi namazıyla ilgili tüm merak edilenler...

Kadir gecesi namazı ne zaman kılınır, nasıl kılınır:

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir gecesi namazı kaç rekat:

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.

Hacet namazı kılınışı

Kandil gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur. Kandil gecesi hacet namazının Ayetel Kürsi ile kılınışının ayrıntılı tarifi şu şekilde;

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî / Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Hacet namazını bu şekilde 12 rekata tamamlarsınız. Namazdan sonra

-4 Fatiha-i Şerife -100 defa ”SubhanAllahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe illahlahü vAllahü ekber. Vela havle vela guvvete illa billahi’l-aliyyil-aziym”

-100 istiğfar-ı şerife -100 salavat-ı şerife okunup dua edilir.

Kadir süresi ile hacet namazı kılma

Kadir suresiyle Hacet namazının kılınışı da şöyledir: 1. rekatta: 1 Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur, 2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi, 3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi, 4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

KADİR SURESİ

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecrKadir suresi anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Tesbih namazı kaç rekat : Kadir gecesi günahların affına vesile olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir.

-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Tesbih namazı nasıl kılınır:

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü..." den sonra, "Allâhümme salli..." ve "Allâhümme bârik...", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke..." okunacaktır.

Kadir Gecesi önemi nedir, ne oldu?

Kadir Gecesi, İslam dinindeki en önemli gecelerden biridir. Kadir Gecesi, Allah'ın insanlara olan merhametinin, bağışlamasının ve lütfunun zirveye ulaştığı bir gecedir. Bu gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e vahyedildiği gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde yapacakları ibadetlerle Allah'ın lütfuna erişmek ve günahlarından arınmak için dua ederler. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin faziletinin bin aydan daha fazla olduğu düşünüldüğü için bu geceye "bin aydan daha hayırlı" denilmektedir.

Kadir Gecesi aynı zamanda, insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün arttığı bir gecedir. Bu gece, Müslümanların birbirleriyle kucaklaşması, af dilemesi, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi için de bir fırsattır.

Kısacası, Kadir Gecesi Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir ve bu geceyi en iyi şekilde değerlendirerek Allah'ın lütfuna erişmek ve insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörüyü arttırmak için çaba göstermek önemlidir.