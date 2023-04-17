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Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine verdi.

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