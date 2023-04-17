Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 30. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Otomotiv sanayicileri umutlu: Hem ihracatın hem de üretimin artmasını bekliyoruz

Mehmet Muş'tan Ahmet Davutoğlu'na tepki: Kriz çıkartacaklarını söylüyor ya sen yüzde 0,01’sin kardeşim

Kadir Gecesi özel namazı var mı? Bu gece Kadir Gecesi'nde ne namazı kılınır Diyanet?