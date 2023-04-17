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Bakan Fatih Dönmez açıkladı; Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Bakan Fatih Dönmez açıkladı; Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık." dedi. Karadeniz doğalgazı 30 saatte karaya ulaşacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Karadeniz doğalgazıyla ilgili son durum hakkında konuşan Bakan Dönmez, "Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Perşembe onu karaya çıkaracağız." dedi.

"İlk etapta 10 kuyuda üretim olacak"

Bakan Dönmez, İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküpe çıkacak. Faz 3'ün planlaması 2028 yılı. Takvim henüz netleşmedi." diye konuştu.  

"Karadeniz'de keşif potansiyeli yüksek"

Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "Orta Karadeniz'de sismik çalışmaları tamamladık. O verileri değerlendiriyoruz. Doğu Karadeniz'le alakalı çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz."

Petrol üretim çalışmalarına değinen Bakan Dönmez şunları kaydetti:  "Gabar'da kış şartları devam ediyor. 1-2 hafta içinde ilk neticeleri almaya başlarız. Müjdeli haberi paylaşırız. Oraya yakın keşfimiz vardı, orada 6-7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıktık. Bu yıl içinde hedefimiz 15 kuyuya ulaşmak. Üretimi de 15-20 bin variller bandına getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük." 

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