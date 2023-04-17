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Bağ-Kur EYT’lilerin maaşları ile ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Bağ-Kur EYT’lilerin maaşları ile ikramiyeleri ödenmeye başlandı

 Mart ayında emeklilik için başvurup Nisan ayında işlemi tamamlanan Bağ-Kur kapsamındaki EYT’lilerin aylıkları ve Ramazan İkramiyeleri ödenmeye başlandı.

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Emeklilik başvurularını tamamlayan yaklaşık 250 bini aşkın EYT'linin ilk maaş ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. Daha önce işlemlerini tamamlayan ve SSK kapsamında olan EYT'liler 14 Nisan ile 16 Nisan tarihleri arasında hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini almıştı.

Bu çerçevede 17 Nisan itibarıyla Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatmaya başlandı.  

Emekli Sandığı kapsamında olan EYT’lilerin ise aylıkları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan tarihinde ödenecek.

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