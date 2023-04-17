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Açıköğretim staj ve uygulama dersleri infografikleri yayında

Açıköğretim staj ve uygulama dersleri infografikleri yayında

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü, staj ve uygulama dersleri çerçevesinde yürütülen iş süreçlerinde görev alan tüm paydaşları için iş akış infografiklerini hazırlayarak kullanıma sundu.

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Açıköğretim Sisteminde yer alan ve stajı olan; Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programı, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Önlisans Programı, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı gibi zorunlu stajı bulunan Önlisans programları ve Turizm İşletmeciliği Lisans programında (isteğe bağlı) yer alan staj işlemleri için iş akış süreçlerine ait belgeler hazırlanarak erişime açıldı.

Bu belgelerde, öğrencinin staj süresince yapması gereken işlemler, hazırlayacağı belgelerle ilgili bilgiler ve raporlama süreçlerine ait yönlendirmeler yer alıyor. Sürecin diğer paydaşları olan kurum ve kuruluşlar için iş süreçlerine ait bilgileri içeren akışlar da hazırlandı. Sürecin infografiklerle anlatımının hem öğrenciler hem de süreç içinde yer alan tüm taraflar için iş adımlarının kolay anlaşılmasını sağladığını ifade eden Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörü Prof. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu; öğrencilerin, kurumların süreçte görev alan danışmanların iş akışları sayesinde süreci daha kolay takip edebileceklerini açıkladı.

Ayrıca uygulama dersleri çerçevesinde de Çocuk Gelişimi Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programı, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı, Okul öncesi Öğretmenliği Lisans Programlarında yer alan uygulama dersleri ile Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programı (laboratuvar dersleri) ile ilgili izlenecek süreçlere daha kolay erişilebilmesi için pratik yönlendirmeler içeren infografikler hem öğrenci hem uygulama kurum ve kuruluşları hem de diğer paydaşlar için hazırlanarak Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü web sayfasına eklendi.

Öğrenciler için web sitesinde yayınlanan süreçlerle ilgili bilgileri içeren infografiklere stajveuygulamadersleri.anadolu.edu.tr adresinde yer alan “Öğrenci Süreçleri” bağlantısından erişilebilir.

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