100 rekatlık Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi namazı 2 rekat veya 100 rekat olarak kılınabilir. Peygamberimiz kandil gecesinde 2 rekatlık bir namaz kılmıştır. Bu namazın kılınışını ve 100 rekatlık berat kandilini namazının hangi dualarla nasıl kılındığını sizin için hazırladık. İşte kadir gecesi niyet edilişi ve namazın kılınma vakti;

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İslam dünyası bir Kadir Gecesi için daha araştırmalara başladı. Müslümanlar tarafından 1000 aydan hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili en çok; Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevapları.

Kadir gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir gecesi namazı kaç rekat

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.