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Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu

Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

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700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü Görüşmelerinde hükümet ikinci teklifini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.

Hükümetin ilk teklifi neydi?

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

İşçi ne istiyor?

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret. Mayıs ayına kalmadan toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Diğer kesimleri de ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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