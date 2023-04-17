Gamze'nin oğlu Tuna'yı kim oynuyor, gerçekte kim, kaç yaşında?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin küçük oyuncusu, Tuna karakterine hayat veren oyuncu ise merak ediliyor. Ömer dizisinde Tuna karakterine Metehan Parıltı hayat veriyor. Peki kimdir Metehan Parıltı, kaç yaşında?

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Ömer dizisi bu akşam 12. bölümü ile ekrana gelecek. Seyircileri bu akşam heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor. Yahudi dizisi Shitsell uyarlaması olan dizi Ömer'de Tuna'yı kim oynuyor sorusu merak konusu oldu. Ömer'de Tuna kafakterine genç oyuncu Metehan Parıltı hayat veriyor.

Metehan Parıltı kimdir?

Metehan Parıltı, 27 Kasım 2010'da İstanbul doğumludur. İlkokul 4. sınıf öğrencisi olan Metehan Parıltı Layla Şirin Ajansın oyuncusudur. Metehan Parıltı yay burcudur. Kuzgun Dizisinde Barış Arduç'un Çocukluğunu Canlandırdı! Metehan Parıltı, 2019 yılında Kuzgun dizisinde Kuzgun’un çocukluğunu canlandırmıştı. Çocuk oyuncu başarısı ile konuşulmuştu. Metehan Parıltı Hangi Dizilerde Oynadı? Oğlum dizisinde başrolde yer alacak olan Metehan Parıltı, Tuğrul ile Zeynep’in oğlu Efe’yi canlandıracak. Oğlum (Efe, 2022) Öğretmen (2020) Kadın (Satılmış, 2020) Kuzgun (Kuzgun’un çocukluğu, 2019)

Yeni bölümde neler olacak?

Erdal’ın Gamze ile evlenebilmesi için Tuna’yı ikna eden Ömer, bu hamlesiyle Süreyya’nın aklındaki şüpheleri yok eder. Erdal’ın teşekkür etmek için Ömer ve Süreyya’yı yemeğe davet etmesi, Gamze ve Ömer için yeni bir sınav anlamına gelir.

Yeni işine alışmaya çalışan Nisa, Hakan’ın boşanma davası açtığı haberiyle yıkılır. Kardeşlerini Gamze’den uzak tutmak isteyen Tahir, Nisa’yı ve çocukları kendi evine getirir. Bu taşınmayı engellemek isteyen Şükran ise, sıra dışı bir yola başvurur.

Yaman ile birlikte babasını bulmaya çalışan Emine, onu bir anda yepyeni bir hayatın içinde görünce sinirlerine hakim olamaz ve tüm aileyi şaşkına döndürecek bir bombanın fitilini ateşler.

Evlilik konusunda iyice köşeye sıkışan Gamze ve Ömer içinde bulundukları imkansızlığın acısını birbirlerinden çıkarırken, Süreyya’nın Ömer’e doğru attığı adım, artık Gamze için her şeyin bittiğinin kanıtı olacaktır.