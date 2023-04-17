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Beşiktaş KAP'a bildirdi! Arthur Masuaku'nun bonvervisi satın alındı işte ödenen rakam...

Beşiktaş KAP'a bildirdi! Arthur Masuaku'nun bonvervisi satın alındı işte ödenen rakam...

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesindeki "25 maç oynarsa 2.2 milyon Euro'ya satın alınır" maddesini kullanarak, oyuncunun bonservisini 200 bin Euro indirimle 2 milyon Euro karşılığında satın aldı.

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Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon euro karşılığında alındığını ve oyuncuyla 2023/24 sezonu itibarıyla geçerli olacak şekilde 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Kongolu bek oyuncusu, 2 gol 4 asiste imza attı. Masuaku'nun kariyerinde Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United gibi takımlar var.

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