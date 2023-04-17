Başakşehir - Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını Suat Arslanboğa yönetecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Çarşamba ve 20 Nisan Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
Yarın Alanyaspor'un, sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçı ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor: Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
19 Nisan Çarşamba
17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Konyaspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
20 Nisan Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor: Halil Umut Meler
20.30 DG Sivasspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek