Kobani sanıklarından 3'ünün yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı

Kobani bahanesiyle 6 ile 8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen eylemler çerçevesinde eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada sanıklardan üçünün, tahliye edilmesinin ardından yurt dışına kaçtığı belirlendi.

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Cumhuriyet savcısının dosyaya sunduğu 5 bin 268 sayfadan oluşan esas hakkında görüşte, Kobani soruşturması çerçevesinde 25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı aktarıldı.

Soruşturma çerçevesinde sanıklar Demirtaş ve Yüksekdağ ile Gültan Kışanak'ın da arasında bulunduğu 33 kişinin tutuklandığı aktarılan görüşte, "İddianamedeki toplam 108 sanıktan 36'sının bizzat yargılaması yapılmış olup, bunlardan 72 sanığın kaçak durumda olduğu, ayrıca hakkında adli kontrol kararı uygulanmaktayken bu karara uymayarak 'yurt dışına kaçtığı' anlaşılan 3 sanığın yer aldığı, yargılanan sanıklardan 18'nin tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Esas hakkındaki görüşte yer alan bilgiye göre, 26 Nisan 2021 tarihinde başlayan davanın ilerleyen aşamalarında sorgularının tamamlanması, sağlık ve eğitim durumlarıyla uzun tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edilen sanıklar Zeki Çelik, Berfin Özgü Köse ve Cihan Erdal'ın adli kontrol hükümlerini yerine getirmeyerek yurt dışına kaçtıkları belirlendi. Savunmasında koah tedavisi gördüğünü söyleyen Zeki Çelik, 25 Haziran 2021'de, haftada bir imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti. İlerleyen duruşmalara gelmeyen ve adresinde bulunmayan Çelik, adına çıkarılan çağrılara da cevap vermedi.

Kobani olayları esnasında HDP MYK üyesi olan sanık Berfin Özgü Köse de soruşturma aşamasında tutuklananlar arasında yer alıyordu. Sanık Köse, sorgusunun tamamlanmasının ardından 15 Haziran 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Savunmasında hakkındaki soruşturmadan haberinin olduğunu, yeşil pasaport hakkı olmasına rağmen başvuruda bulunmadığını aktaran Köse, "Hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım ve davam olmadığı için de hiç yurt dışı yasağım olmadı. Ailemle yaşadığım evden alındım zaten, oysaki çağrılsaydım gelirdim. 6 sene boyunca nasıl bir kaçma şüphesi oluşturdum ki bu yargılama başladıktan sonra benim gerçekten kaçabileceğim düşünüldü? Öncelikli olarak tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" diye konuştu.

Adli kontrol tedbirlerine uymadığı tespit edilen sanık Köse'nin de yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı. Aynı duruşmada tahliye edilen diğer sanık Cihan Erdal da savunmasında, Kobani olaylarının başlangıcı olan 6 Ekim 2014 tarihinde HDP MYK toplantısına katılıp katılmadığını hatırlamadığını söyleyerek, "Ocak 2017'den itibaren Kanada'da doktora çalışmalarıma odaklandım" dedi.

Ev arkadaşı Kanada'ya gittiğini söyledi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adli kontrol hükümlerini defalarca ihlal eden sanık Erdal'ı adresinde bulamadı. Polisin 10 Kasım 2022 tarihli tutanağında yer alan bilgiye göre ev arkadaşı, Erdal'ın Kanada'ya gittiğini söyledi. Adalet Bakanlığından mahkemeye gönderilen yazıda da Erdal'ın bu ülkede olduğu ifade edildi.

Adı geçen olay çerçevesinde sanıklar Cihan Erdal ve Zeki Çelik'in, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez, Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldürülmesi suçlarına ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan ise 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Firari sanık Berfin Özgü Köse hakkında ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.