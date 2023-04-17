BIST 5.099
DOLAR 19,38
EURO 21,25
ALTIN 1.245,98
HABER /  SPOR

Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın oynanacak iki mücadeleyle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan

20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe:

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler

20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

ÖNCEKİ HABERLER
Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı
Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Gamze'nin oğlu Tuna'yı kim oynuyor, gerçekte kim, kaç yaşında?
Gamze'nin oğlu Tuna'yı kim oynuyor, gerçekte kim, kaç yaşında?
Sakin olun! Stres kanserin tetikleyici faktörleri arasında
Sakin olun! Stres kanserin tetikleyici faktörleri arasında
Başakşehir - Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu
Başakşehir - Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu
Kobani sanıklarından 3'ünün yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
Kobani sanıklarından 3'ünün yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
Beşiktaş KAP'a bildirdi! Arthur Masuaku'nun bonvervisi satın alındı işte ödenen rakam...
Beşiktaş KAP'a bildirdi! Arthur Masuaku'nun bonvervisi satın alındı işte ödenen rakam...
Konut piyasası bayram öncesi durgun. Peki ne zaman hareketlenir?
Konut piyasası bayram öncesi durgun. Peki ne zaman hareketlenir?
İstanbul Finans Merkezi açıldı Cumhurbaşkan Erdoğan'dan '300 milyar dolar getireceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
İstanbul Finans Merkezi açıldı Cumhurbaşkan Erdoğan'dan '300 milyar dolar getireceğim' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi! Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama 2023
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi! Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama 2023