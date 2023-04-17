2023 seçimleri öncesi anketlerin anketi çıktı! 7 anketin ortalamasına göre ikinci turda 10 puan fark var
14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine bir ay kala anket firmaları üst üste anket yayınlıyor. Anketlerin güvenilirliğiyle ilgili tartışmalar sürerken, en güvenli yol olarak anket firmalarının sonuçlarının ortalamasını almak olarak gösteriliyor. İşte son 7 anketin ortalamasına gör sandıktan çıkabilecek sonuçlar...
Türkiye Raporu, yedi ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak Anketlerin Anketi başlıklı çalışmasını sonuçlarını paylaştı. Yedi farklı araştırma şirketinin yaptığı anketlerin sonuçlarının ortalaması alındı. Yapılan hesaplamaya göre, seçimini ikinci tura kalması halinde birinci ile ikinci arasında yaklaşık 10 puan fark var.
Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin 14 Mayıs'ta yapılacak ilk turda sonuçlanması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalıyor.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 54.6 oy alırken, Cumhur İttifakı’nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 45.44’te kalıyor.
Cumhur İttifakı‘nın oyu yüzde 40.1 olurken, Millet İttifakı çatısı altında giren partilerin oy oranı yüzde 38.7’de kalıyor.