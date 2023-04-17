2023 seçimleri öncesi anketlerin anketi çıktı! 7 anketin ortalamasına göre ikinci turda 10 puan fark var

Türkiye Raporu, yedi ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak Anketlerin Anketi başlıklı çalışmasını sonuçlarını paylaştı. Yedi farklı araştırma şirketinin yaptığı anketlerin sonuçlarının ortalaması alındı. Yapılan hesaplamaya göre, seçimini ikinci tura kalması halinde birinci ile ikinci arasında yaklaşık 10 puan fark var.