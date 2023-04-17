Sivrisinek hayatını karattı güvenlik görevlisi çürüyor! Bekleyen son gün geçtikçe yaklaşıyor
DENİZLİ'den Antalya’ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu güvenlik görevlisinin hayatı karardı. Tedavi edilemeyen hastalık nedeniyle güvenlik görevlisinin vücudu çürümeye başladı. Gözyaşlarıyla "ölüm belki kurtuluşumdur" diyen talihsiz adamı bekleyen bir son bulunuyor...
Denizli’de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya’daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı. Çalışma esnasında sivrisineğin ısırması sonucu Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar başladı.
Her geçen gün vücudunda değişim olan ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, Denizli’ye gelerek ailesinin yanında tedaviye başladı.
Her geçen gün ölüme sürüklenen ve teşhisin geç konuşması nedeniyle yanlış tedavi uygulanan güvenlik görevlisi, bir filin ayağı kadar ayakları şişerek yatağa tamamen muhtaç kaldı.
Vücutta oksijen ile kanın azalması, şiddetli ağrılar ve özellikle de lenf kanallarının tıkalı olması nedeniyle doğal yollardan atılamayan ödemin sebep olduğu enfeksiyon sonucu farklı kentlerdeki çeşitli hastanelere giden güvenlik görevlisi; ozon tedavisi, kök hücre tedavisi gibi tedavilerin denenmesine rağmen hastalığını bir türlü vücudundan atamadı.