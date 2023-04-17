BIST 5.066
DOLAR 19,38
EURO 21,20
ALTIN 1.238,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da güvenlik görevlilerinin nöbet kavgası: 1 ölü

Afyonkarahisar'da güvenlik görevlilerinin nöbet kavgası: 1 ölü

Afyonkarahisar’daki Amorium antik kentte binlerce yıl sonra kan aktı. Antik kentte görev yapan güvenlik görevlileri arasında çıkan nöbet kavgası kanlı bitti.

Abone ol

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şahıs arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavga sonucu güvenlik görevlilerinden birisi antik kentte yaşamını kaybetti.

İddiaya göre, Amorium Antik Kenti’nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ve R.S., arasında nöbet meselesinden kaynaklı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S., yanında getirdiği av tüfeği ile Köksoy’un üzerine ateş açtı. Ebubekir Köksoy, açılan ateşte olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Köksoy’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kendisi de yaralandı

Olayı gerçekleştiren R.S., ardından bölgeden kaçtı. Açılan ateş sırasında R.S.’nin de yüzünden yaralandığı belirtildi. Olayın ardından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evine kaçan R.S., Emirdağ ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlene takip sonrası yakalandı. Şahıs daha sonra ekipler tarafından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'in danışmanı AK Parti'ye katıldı! FETÖ suçlamaları yenilir yutulur değil! Dava açılıyor...
Meral Akşener'in danışmanı AK Parti'ye katıldı! FETÖ suçlamaları yenilir yutulur değil! Dava açılıyor...
CHP binasının olduğu noktada silahla ateş açılmıştı! Yeni gelişme var
CHP binasının olduğu noktada silahla ateş açılmıştı! Yeni gelişme var
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Mardin'de 3 bin gence istihdam için kurulacak 11 fabrikadan ilki faaliyete geçti
Mardin'de 3 bin gence istihdam için kurulacak 11 fabrikadan ilki faaliyete geçti
Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı
Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladı
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu
Hükümetin kamu işçisi için yeni teklifi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay duyurdu
Gamze'nin oğlu Tuna'yı kim oynuyor, gerçekte kim, kaç yaşında?
Gamze'nin oğlu Tuna'yı kim oynuyor, gerçekte kim, kaç yaşında?
Sakin olun! Stres kanserin tetikleyici faktörleri arasında
Sakin olun! Stres kanserin tetikleyici faktörleri arasında
Başakşehir - Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu
Başakşehir - Fenerbahçe maçını yönetecek isim belli oldu
Kobani sanıklarından 3'ünün yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
Kobani sanıklarından 3'ünün yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı
69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı
69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı