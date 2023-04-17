Çamaşır makinesi tartışması korkunç bitti! Doktor kardeşini öldürdü

ANKARA'da bir kişi aynı evde yaşadığı doktor kardeşini çamaşır makinesi tartışması nedeniyle göğsünden bıçaklayarak öldürdü.Abone ol
Olay Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, aynı evde yaşayan genetik uzmanı Özgür Aldemir (28) ile ağabeyi gıda mühendisi Baran Aldemir (42) arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre, Özgür Aldemir’in ağabeyine ders çalıştığı için çamaşır makinesini çalıştırmaması konusunda uyarıda bulunmasının ardından iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonucunda Baran Aldemir, kardeşini göğsünden yaraladı.
Baran Aldemir, polisi arayarak teslim oldu. Öldürülen doktor Özgür Aldemir’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazının kılınmasının ardından defnedildi.