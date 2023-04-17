BIST 5.066
DOLAR 19,38
EURO 21,20
ALTIN 1.238,51
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

SpaceX'in en güçlü roketi Starship'in fırlatma denemesi erteledi

SpaceX'in en güçlü roketi Starship'in fırlatma denemesi erteledi

SpaceX, Ay ve Mars'a insan ve kargo taşıma hedefiyle geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship'in ilk fırlatma denemesi teknik arıza nedeniyle erteledi.

Abone ol

ABD’li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Ay ve Mars'a kargo ve insan taşımak amacıyla geliştirilen uzay aracı Starship'i yörüngeye göndermek üzere bugün yapmayı planladığı fırlatmayı teknik arıza nedeniyle erteledi. Super Heavy roketiyle yerel saatle 08.20'de ABD'nin Texas eyaletindeki SpaceX Starbase Üssü'nden yörüngeye gönderilmesi hedeflenen Starship, ilk testine başlayamadı.

Elon Musk sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, bir basınç valfinin donduğunu belirterek, fırlatmayı birkaç gün sonra yeniden deneyeceklerini duyurdu.

En güçlü roket

Uzay aracının ilk aşamasını oluşturan Super Heavy roketiyle 120 metre uzunluğa sahip olan Starship'in en önemli özelliği yeniden kullanılabilirlik olarak biliniyor. NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olacak şekilde tasarlanan Starship, dünyanın en güçlü roketi olma özelliğini taşıyor.

Starship'in bugün gerçekleştirilmesi planlanan ilk testinin yaklaşık 90 dakika sürmesi ve görevini tamamladıktan sonra okyanusa dalış yapması bekleniyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fay hattında sızıntı tespit edildi! 9 büyüklüğünde deprem olabilir
Fay hattında sızıntı tespit edildi! 9 büyüklüğünde deprem olabilir
Meteoroloji'den üç il için çok kritik uyarı
Meteoroloji'den üç il için çok kritik uyarı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Nezle mi alerji mi yoksa grip misiniz? Hastalıklar birbirine karıştı
Nezle mi alerji mi yoksa grip misiniz? Hastalıklar birbirine karıştı
Pentagon belgelerinin sızdırılmasına ilişkin çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı
Pentagon belgelerinin sızdırılmasına ilişkin çarpıcı ayrıntı ortaya çıktı
Nisa'nın kocasını Ömer'de kim oynuyor? Hakan gerçekte kimdir?
Nisa'nın kocasını Ömer'de kim oynuyor? Hakan gerçekte kimdir?
Deve tüccarıydı, general oldu: Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Dagalu
Deve tüccarıydı, general oldu: Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Dagalu
İzmir'de motosikletli saldırgan iş yerlerini taradı: 1'i ağır 3 yaralı
İzmir'de motosikletli saldırgan iş yerlerini taradı: 1'i ağır 3 yaralı
Tekirdağ'da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da 7 buçuk ton etil alkol ele geçirildi
Adıyaman’da Deva Partili 5 ilçe başkanından toplu istifa
Adıyaman’da Deva Partili 5 ilçe başkanından toplu istifa
Hacet namazı nasıl kılınır? 4 rekatlık-12 rekatlık hacet namazı kılınışı
Hacet namazı nasıl kılınır? 4 rekatlık-12 rekatlık hacet namazı kılınışı
Afyonkarahisar'da güvenlik görevlilerinin nöbet kavgası: 1 ölü
Afyonkarahisar'da güvenlik görevlilerinin nöbet kavgası: 1 ölü