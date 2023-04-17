Piyasalarda son durum 17 Nisan 2023 Dolar, Euro ve Bitcoin ne kadar oldu? 21 liranın üzerine çıktı

Haftanın ilk işlem gününde 17 Nisan 2023 dolar, euro ve bitcoin ne kadar araştırmaları başladı. Dolar ve euro da bugün yükseliş var euro 21 liranın üzerinde seyredir. Kripto para yatırımcısı ise şokta. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin 30 bin doları aşmıştı. İşte piyasalarda son durum...

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Haftanın ilk işlem gününde 17 Nisan 2023 dolar, euro ve bitcoin ne kadar araştıremaları başladı. Dolar ve euro da bugün yükseliş var euro 21 liranın üzerinde seyrediyor. Lider kripto para Bitcoin düşüşte... İşte piyasalarda son durum...

17 Nisan dolar-Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,3760 liradan, avro 21,2920 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 19,3740 liradan alınan dolar 19,3760 liradan satılıyor. 21,2900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,2920 lira olarak belirlendi.

Bitcoin 30 bin doların altına düştü

Bitcoin/USDT 29.950 dolardan, Türk lirası karşısında ise 580.568 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 2.101, Cardano (ADA)0,442, BNB (BNB)347, Dogecoin (DOGE) 0,0896 dolar civarlarında bulunuyor.

İslam Memiş'ten dikkat çeken Bitcoin açıklaması

Piyasa Uzmanı İslam Memiş tv100'deki yazısında "Bitcoin 16 binden 30 bine yükseldi. Bitcoin’in 60 bin dolar düşüşle başladığını düşündüğünüzde yükseliş cılız kaldı. Yani, her şey yerine geldi, bitcoin gelmedi." dedi.