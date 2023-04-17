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"İYİ Parti bu ülkenin emniyet supabıdır" deyip ekledi: Meral Akşener başbakan olacak

"İYİ Parti bu ülkenin emniyet supabıdır" deyip ekledi: Meral Akşener başbakan olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, 14 Mayıs akşamına ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saygıyla yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu’nun da alkışla makamına oturtulduğu bir akşam olacak" dedi. Akşener, "İYİ Parti bu ülkenin emniyet supabıdır. Onun için İYİ Parti’yi 1. parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili Ankara Çankaya Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışa Akşener’in yanı sıra pek çok İYİ Parti kurmayı da katıldı.
Konuşmasına Kadir Gecesi’ni kutlayarak başlayan Akşener, “Bu akşam Kadir Gecesi. Cenabıhak ettiğimiz, edeceğimiz ibadetleri kabul etsin. Ülkemizi feraha erdirsin” dedi.

"Sığınmacılar 2 yıl içinde kendi evlerine dönecek"

Sığınmacı sorununa da dikkat çeken Akşener, Türkiye’nin Avrupa’nın hendek ülkesi konumuna geldiğini belirterek, "Kevgire dönen sınırlar tahkim edilecek muhkem hâle getirilecek. Bu insanlar gayet böyle hani tırlara doldurulup, trenlere doldurulup değil; davulla, zurnayla iki yıl içinde kendi evlerine gönderilecek. Vatanlarına gönderilecek" dedi.

"Meral Akşener de başbakan olacak"

14 Mayıs seçimlerinin önemine bir kez daha vurgu yapan Akşener, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saygıyla yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu’nun da alkışla makamına oturtulduğu bir akşam olacak. Ve 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti bu ülkenin emniyet supabıdır. Onun için İYİ Parti’yi 1. parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak" diye konuştu.

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