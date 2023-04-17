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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku!
Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan kötü haber geldi. Sloven yıldız, ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyemeyecek.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-lacivertli takımda Miha Zajc şoku yaşanıyor. Sloven yıldız, ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, 19 Nisan Çarşamba günü Başakşehir'e konuk olacak.