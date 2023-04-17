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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan kötü haber geldi. Sloven yıldız, ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-lacivertli takımda Miha Zajc şoku yaşanıyor. Sloven yıldız, ligde Medipol Başakşehir'le oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, 19 Nisan Çarşamba günü Başakşehir'e konuk olacak.

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