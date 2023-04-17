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Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ameliyat oldu

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, bel fıtığı sebebiyle ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası genç kalecinin rehabilitasyon ve tedavi süreci başladı.

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Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçında belindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen başarılı file bekçisi Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır, başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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